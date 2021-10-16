Новий тиждень шоу "Холостячка" ознаменувався справжнім виром пристрастей.

У п'ятницю, 15 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 5 випуск проекту "Холостячка-2". І сьогодні сталися перші поцілунки на шоу зі Златою Огнєвіч.

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"Холостячка": з ким у Злати Огнєвіч були побачення

Перше побачення на Кіпрі у Злати було з 29-річним поліцейським Олександром. Пара дуже довго ходила, а потім разом приготувала кіпрську національну страву, схожу на чурчхелу. Пізніше з'ясувалося, що Саша висунув ультиматум на проекті: або йому повертають телефон, або він йде.

Потім Огнєвіч вирушила на групове побачення з Дмитром і Андрієм. Воно пройшло у вигляді змагання між чоловіками. Цікаво, що на цьому побаченні Злата поцілувалася з обома претендентами на її серце.

Несподіванкою стала поява на Кіпрі стоматолога Романа. Вони займалися флайбордінгом.

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У п'ятому випуску шоу "Холостячка-2" з проекту пішов Олександр. "Я бачу твою пристрасть до роботи. І я б не хотіла тебе попросити пожертвувати нею заради мене. Тому я з тобою прощаюся", - сказала Злата.

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У четвертому випуску шоу "Холостячка" залишили одразу двоє чоловіків.

Злату постійно долали сумніви щодо одного з учасників - Богдана. Тому вона вирішила в цьому випуску відправити його додому.

Другою людиною, яка залишила проект, став Васко Младенов. Огнєвіч бачила в ньому лише друга.

Автор: Ольга Робейко