У Власової та Леонова на проекті розгорівся конфлікт.

Відома в минулому співачка Євгенія Власова шокувала зізнанням на шоу "Танці з зірками". З’ясувалося, що їхня пара на проекті з Максом Леоновим мало не розпалася.

Читайте такожСтало відомо, хто вилетів із шоу "Танці з зірками" після четвертого ефіруЯк розповіла артистка під час прямого ефіру, далася взнаки втома, нерви здавали, саме тому у них з Максом виник конфлікт.

Минулого тижня Власова заявила, що хоче піти з проекту, їхній конфлікт показали у "щоденниках" шоу. Євгенія наполягала на репетиціях, а Макс відмовлявся. Продюсери "Танців з зірками" навіть пропонували співачці замінити партнера.

Та Власова й Леонов помирилися й вирішили разом боротися на шоу.

Запрошена суддя "Танців з зірками" Санта Дімопулос порадила парі берегти нерви, тому що далі буде ще складніше. "Ви класно станцювали сьогодні. Єдине, про що я вас прошу, - не витрачайте свою енергію на негатив. Далі буде ще жорсткіше й складніше", - сказала вона.

"Коли ми говоримо про якісь конфлікти, негаразди, то мені абсолютно все одно, що відбувається там, якщо ви створюєте свято тут, на паркеті", - сказав Влад Яма.

Макс Чмерковський порадив парі навчитися насолоджуватися проектом, коментуючи конфлікт Євгенії та Макса.

"Женю, мені здалося, що сьогодні була ламбада на півноги… Для вас спецумов не буде… Раджу повернути ваш самоконтроль та не допускати виверження цієї емоційної лави", - заявила Катерина Кухар.

На фразу Кухар Власова не змогла промовчати й відповіла: "Мені здається, все дуже перебільшено. Півноги моєї не було, була вся моя нога повністю, але ось така".

Євгенія Власова: чим вона відома

Євгенія Власова (нар. 8 квітня 1978, Київ) — українська співачка. Учасниця музично-розважального шоу "Народна зірка". Модель, з 2008 по 2010 рік обличчя дому моди Юлії Айсіної.

ЗМІ повідомляли, що Власова перемогла рак. У вересні 2019 року співачка звинуватила журналістів у спотворенні інформації. Зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала зізнання про те, що онкологію у неї не знаходили.

Автор: Ольга Робейко