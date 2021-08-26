Ним став олімпійський чемпіон Станіслав Горуна.

Вже 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1 стартує новий сезон головного танцювального шоу країни "Танці з зірками". І сьогодні стало відомо ім'я останнього учасника п'ятого сезону, ним став бронзовий призер Олімпіади в Токіо, чемпіон Всесвітніх ігор і чемпіон Європи з карате Станіслав Горуна.

"Участь у проектах - це для мене справжній виклик. Вже зараз розумію, що мені буде важче з усіх учасників, адже коли всі в юності ходили на дискотеки, я ходив на тренування з карате. Але приймати виклики - це саме те, що я люблю. Я б хотів навчитися танцювати будь-що: сальсу, бачату, танго, меренгу, вальс. У моєму випадку почати рухатися - це вже великий прогрес", - сказав Станіслав.

Нагадаємо, учасниками шоу "Танці з зірками" стали співачка Джамала, учасник групи Танок на майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гуморист Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, актор Артур Логай, співачка Lida Lee, співак MELOVIN і олімпійський чемпіон Станіслав Горуна.

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Автор: Діана Могилєвич