Модель не перестає розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожПопулярна модель зняла бюстгальтер і блиснула апетитними формамиНа нових фото дівчина з'явилася у повністю прозорому боді з тваринним принтом від prettylittlething, який вигідно підкреслив вигини тіла.
На знімках модель позує стоячи біля пальми, а позаду видніються красиві пейзажі. Також модель вказала локацію, де були зроблені знімки - це популярний іспанський курорт Ібіца. Автором знімків став фешн-фотограф Бретт Рассел.
"Постійно розвивається, постійно змінюється @prettylittlething", - підписала знімки дівчина.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу.
Хто така Демі Роуз:
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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