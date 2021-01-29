Британська королева Єлизавета II шукає спеціаліста з ведення соцмережі Instagram. Крім ведення публічних акаунтів Букінгемського палацу від успішного кандидата потрібно створювати пости і відеоролики, щоб тримати всіх співробітників в курсі останніх подій в королівській резиденції.
Оголошення про вакансії було опубліковано на сайті The Royal Household, пише РБК-Україна.
Зарплату Її Величність пропонує гідну — 27 тисяч фунтів стерлінгів в рік плюс пільги і всілякі бонуси. Поки невідомо, чи буде успішний кандидат проживати в Букінгемському палаці або можна працювати віддалено.
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Співробітник повинен буде створювати контент і розробляти стратегію з просування і підтримки важливих подій та ініціатив королеви Єлизавети II.
Також працівник повинен мати аналітичні здібності, щоб оцінювати залучення аудиторії і придумувати ідеї майбутніх постів.
"Граючи ключову роль у всіх внутрішніх комунікаціях, від щорічних заходів та брифінгів до разових кампаній, ви застосуєте творчий талант і технічні знання для створення різноманітних відео, анімації та ілюстрацій. Потрібно мати вищу освіту і вільно володіти цифровими технологіями, мати досвід роботи системним адміністратором або редактором веб-сайтів (або соціальних мереж)", - сказано в повідомленні Букінгемського палацу.
Наголошується, що співбесіди будуть проходити в лютому.
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