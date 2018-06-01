В Держохороні пояснили, чому Клімкіна не попередили про спецоперацію з Бабченком

Начальник УДО пояснив, що «спецслужби Росії працюють не лише в Україні, а й у посольствах, працюють практично всюди».

Міністра закордонних справ Павла Клімкіна не попередили про спецоперацію з журналістом Аркадієм Бабченком, щоб уникнути можливого витоку інформації через канали зв’язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей сказав журналістам.

«На місці керівника спецслужби я би вчинив так само, тому що міністр закордонних справ знаходився у відрядженні, а зв’язок може бути різний - закритий, не закритий, мобільний. Спецслужби Росії працюють не лише в Україні, а й у посольствах, працюють практично всюди. І ми розуміємо, що міг бути витік інформації, і це би нашкодило в першу чергу роботі спецслужби», - пояснив він.

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На переконання Гелетея, замовник вбивства Бабченка з Росії повірив, що журналіста справді вбили. «Якщо ви подивитеся на реакцію в Росії, то складається враження, що в них уже все було готове. Й отримавши відмашку, почалося коментування спецслужб Росії, представників російського президента, тобто, вони були в очікуванні. І в мене склалось враження, що навіть сюжети в російських новинах були вже готові», - сказав начальник УДО.

За його словами, подібного роду спецоперації в Україні проводять не вперше. Гелетей нагадав, як за часів президентства Віктора Ющенка, у 2006 році, спецслужби інсценували вбивство одного з банкірів, але тоді замовника затримали у Сполучених Штатах Америки за сприяння ФБР.

«Це був найвищий професіоналізм. Єдине, чого зараз не вистачає, це поїхати до Росії і зробити наступний крок. Ця спецоперація йшла крок за кроком. Спочатку було замовлення (вбивства - УНІАН), потім його підтвердження, потім була проплата і наступне замовлення. Шкода лише, що замовник в Росії, і якщо б було можливо, щоб група поїхала у Москву, ми б побачили набагато більше затриманих та арештованих впливових людей», - заявив Гелетей.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслжби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який проживає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» - єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні. 31 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

29 травня на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку Клімкін заявив, що Москва завжди вважала Бабченка ворогом і застосовує різні тактики для дестабілізації України за допомогою проведення терористичних актів, диверсій та політичних вбивств.

Пізніше Клімкін пояснив, що під час виступу на засіданні Радбезу ООН не знав про спецоперацію українських правоохоронних органів за участі Бабченка. "Мене запитують, чи знав я про спецоперацію з Бабченком, виступаючи в Раді безпеки ООН. Не знав, говорив щиро. І я дуже радий, що Аркадій живий. Як бачите, моя теза, що Росія дестабілізовуватиме ситуацію у нас, у тому числі таким чином, більше ніж виправдана", - заявив Клімкін.