Вайкуле розповіла про наслідки скандалу з Кримом: "Все рівно!"

Співачка вперше після своєї заяви виступила в Росії - в Сочі на «Новій Хвилі».

Латвійська співачка Лайма Вайкуле стверджує, що її гучна заява щодо Криму не дала ніяких наслідків.

Інформація з'явилася під час фестивалю "Нова Хвиля-2018" в Сочі. Артистка прилетіла на чорноморське узбережжя в останній день події. Вона охоче спілкувалася з усіма, хоча, кажуть, помічники артистки попросили не ставити їй питання на делікатну політичну тему, пише Комсомольская правда.

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Журналісти все ж спробували дізнатися, чи були у Вайкуле якісь проблеми після історії з Кримом.

"Проблеми? Ніяких проблем. Все рівно", - сухо відповіла артистка.

Нагадаємо, раніше співачка заявила, що незважаючи на великі гонорари, не має наміру відвідувати анексований Росією Крим. Після того, як ЗМІ поширили її слова, а російські артисти і продюсери і вся російська громадськість почала активно негативно коментувати подію, Вайкуле спростувала інформацію.