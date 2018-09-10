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Вайкуле розповіла про наслідки скандалу з Кримом: "Все рівно!"

13:09, 10 вересня 2018
Політика
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Вайкуле заявляла, що незважаючи на великі гонорари, не має наміру відвідувати анексований Росією Крим / фото Думська

Інформація з'явилася під час фестивалю "Нова Хвиля-2018" в Сочі. Артистка прилетіла на чорноморське узбережжя в останній день події. Вона охоче спілкувалася з усіма, хоча, кажуть, помічники артистки попросили не ставити їй питання на делікатну політичну тему, пише Комсомольская правда.

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Журналісти все ж спробували дізнатися, чи були у Вайкуле якісь проблеми після історії з Кримом.

"Проблеми? Ніяких проблем. Все рівно", - сухо відповіла артистка.

Нагадаємо, раніше співачка заявила, що незважаючи на великі гонорари, не має наміру відвідувати анексований Росією Крим. Після того, як ЗМІ поширили її слова, а російські артисти і продюсери і вся російська громадськість почала активно негативно коментувати подію, Вайкуле спростувала інформацію.

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Теги: #Новая волна в Сочі#анексований Крим