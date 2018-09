Вакарчук став музою українських народних повстань - The New York Times

Якщо Вакарчук таки братиме участь у майбутніх виборах президента України, його обличчя стане свіжим не лише для української політики, а й у вирішенні конфлікту з Росією, пише The New York Times.

Лідер рок-гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук у разі повернення в українську політику стане "свіжим обличчям" у вирішенні російської агресії проти України.

Про це пише американська впливова газета The New York Times, передає Новое время.

У матеріалі For His Next Act, a Ukrainian Rock Star Looks to Politics (В якості свого наступного виступу українська рок-зірка дивиться в бік політики) NYT зазначає, що Вакарчук став людиною з мільйонною аудиторією послідовників та займає топ-місця в опитуваннях серед потенційних кандидатів у президенти, проте його політичні наміри залишаються за завісою невизначеності.

"Чи має намір він балотуватись на виборах наступної весни досі невідомо. Якщо Вакарчук таки братиме участь, його обличчя стане свіжим не лише для української політики, а й у вирішенні конфлікту з Росією - конфлікту, що є ключовим для майбутнього України, і вже проник в американську політику теж", - йдеться в матеріалі.

Сам Вакарчук відмовляється прямо озвучити свої плани щодо можливої участі у президентських виборах, наголошуючи, що питання про його політичні амбіції є "дуже провокативним", а сам він "відданий ідеї змінити країну на краще".

Читайте такожЗеленський та Вакарчук на третьому і четвертому місці в рейтингу кандидатів на посаду президента - опитування

Однак музикант визнає, що в Україні не можна повністю відділити політику від творчості. "Це лише у процвітаючих, мирних країнах музиканти можуть уникати політики та зосереджуються винятково на творчості", - каже він.

Його політичний вплив безперечний, пише видання. Під час подій 2004 та 2014 років на Майдані три його пісні, Майже весна, Без бою та Вставай стали гімнами протестів, а сам він - "музою українських народних повстань".

Вакарчук пропагує позицію зміцнення війська та поліції, виступає за створення спеціалізованого антикорупційного суду, пише NYT. За словами лідера гурту Океан Ельзи, ці зміни мають стати відповіддю України корупційній системі та російській агресії.

За словами Вакарчука, він вірить у “політику магнетизму”, завдяки якій заможна Західна Німеччина об'єдналася зі Східною Німеччиною на власних умовах. “Я певен, що рішення знаходиться всередині [країни]”, - сказав він.

"Чим більш послідовними, сильними, згуртованими і багатими ми є, тим більше у нас шансів, що у когось ззовні не буде наміру чи можливості завдати нам шкоди. У довготривалій перспективі, це дуже потужна стратегія”, - наголосив Вакарчук.

NYT нагадує, що 43-річний Вакарчук має досвід роботи в політиці. Після Помаранчевої революції 2004 року він був обраний депутатом Верховної Ради. Однак склав депутатські повноваження, щоб таким чином висловити протест проти протистояння між тодішніми президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко.

"Я був дуже розчарований рівнем взаємних боїв, в абсурдному світі Гоббса усіх проти всіх, замість того, щоб змінювати країну на краще", - коментував він свій перший рейд у політику.

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук на форумі YES у Києві не відповів на запитання, чи збирається він балотуватися в президенти, але заявив, що готовий працювати задля змін в країні. Він також порівняв ситуацію в українській політиці з вибором для вегетаріанця, який приходить у "стейкхауз", і йому пропонують лише м'ясні страви.