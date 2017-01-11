Посол України в США обговорив з радником Трампа із нацбезпеки найближчі плани взаємодії

Про це Чалий написав на своїй сторінці у Facebook.

«Американська традиція, яку, як на мене, варто перейняти і в Україні: передача естафети в Інституті миру від однієї команди іншій. Радник президента США Барака Обами з національної безпеки Сюзан Райс, якій вдячний за співпрацю, і радник з національної безпеки обраного президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флінн, з яким обговорюємо найближчі плани взаємодії», - повідомив Чалий.

Читайте такожМаккейн переконаний, що люди з оточення Трампа підтримують Україну

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Washington Post, кандидат на посаду радника обраного президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн був партнером технологічної компанії Brainwave Science на чолі з бізнесменом, який визнав себе винним в спробі продати вкрадений науковий матеріал в 1980-ті роки колишній радянській розвідці КДБ.