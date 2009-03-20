У ВР розказали монополістам, як нагодувати вовків, та зберегти овець

Скорочення заробітної плати працівників підприємств-монополістів торкнеться виключно керівного складу цих підприємств.

Про це заявив народний депутат, член парламентського Комітету з питань транспорту і зв`язку Геннадій ЗАДИРКО, коментуючи ухвалення Верховною Радою постанови від 3 березня «Про заходи з упорядкування окремих витрат Державного бюджету України» щодо зменшення зарплатного фонду підприємств-монополістів.

Він повідомив, що таке роз`яснення рішення Верховної Ради дав парламентський комітет з питань регуляторної політики і підприємництва, куди він звернувся після ухвалення даного рішення Верховною Радою. На засіданні профільного комітету в середу, 18 березня, було одноголосно схвалене рішення про зменшення заробітної плати виключно керівного складу підприємств-монополістів.

Голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, у свою чергу, звернулася до прем`єр-міністра України з проханням звернути увагу на те, що для оперативного вирішення даного питання доцільно зменшити необов`язкові складові заробітної плати (премії, надбавки тощо). «Зменшення посадових окладів працівників вимагає дотримання ст. 32 Кодексу законів про працю України, що значно віддалить ефект від ухвалених рішень», - сказано у зверненні.

“Разом із тим, при ухваленні рішень з питань упорядкування заробітної плати в умовах фінансово-економічної кризи керівники державних підприємств, установ, організацій можуть зменшувати розмір премій, надбавок, доплат, які виплачуються працівникам цих підприємств, з дотриманням вимог законодавства, умов колективних договорів».

Як повідомляв УНІАН, 3 березня 2009 року Верховна Рада України ухвалила рішення про зменшення у два рази фонду оплати праці підприємств-монополістів.

У зв`язку з цим рішенням Профспілка залізничників і транспортних будівельників України заявила, що не виключає можливості страйків, якщо рішення не буде відмінено.

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ також виступає за вилучення з ухваленої 3 березня ц.р. Верховною Радою України постанови «Про заходи з упорядкування окремих витрат Державного бюджету України» пункту, яким передбачається зменшення заробітної плати працівникам державних підприємств-монополістів, зокрема, «Укрзалізниці» і «Укрпошти».