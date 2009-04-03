Партія регіонів «зізналася», що їй слабо купити 50 тисяч людей

Партія регіонів гарантує організованість і порядок при проведенні акцій протесту у Києві, якщо не буде провокацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ журналістам під час мітингу протесту, який проходить сьогодні на Майдані Незалежності у Києві.

Він також наголосив, що Партія регіонів готова підвищити жорсткість своїх вимог, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підпише укази про одночасне проведення дострокових президентських і парламентських виборів.

Коментуючи припущення журналістів про, можливо, замовний характер акції і що нібито її учасникам платили гроші, О.ЄФРЕМОВ зауважив: «За нашими даними, до Києва з регіонів сьогодні приїхало більше 50 тис. людей. У такій кількості купити людей неможливо».

О.ЄФРЕМОВ також наголосив, що його політична сила гарантує організованість проведення мітингів і дотримання порядку у громадських місцях учасниками, якщо «не буде провокацій з боку влади».

Водночас, народний депутат від Партії регіонів, колишній міністр оборони Олександр КУЗЬМУК у своєму виступі на мітингу піддав жорсткій критиці державну політику у сфері національної безпеки і оборони, особливо у питаннях забезпечення боєздатності армії та соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей.

«Уперше в історії нашої держави сьогодні офіцерські сім’ї офіційно залишилися за межею бідності», - наголосив він.