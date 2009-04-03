Акція протесту Народного об’єднання «Щит»: «Київ – територія вільна від продажної політики та непотрібу»

5 квітня о 10.00 на Майдані Незалежності Народне об’єднання «Щит» проведе акцію «Київ – територія вільна від продажної політики та непотрібу». Взяти участь у акції пропонують усім, хто стоїть на позиціях, задекларованих об’єднанням «Щит»та сповідує християнські принципи моралі.

Організатори акції рішуче виступають проти використання Майдану Незалежності, історичного центру Києва та інших місць культурного відпочинку, в якості цілодобових поселень маргіналів, бомжів та наркоманів, і засуджують такі дії з боку будь-якої політичної сили. «Ми не дозволимо захоплення наших вулиць! Закликаємо усіх небайдужих, кому набрид безлад проплачених найманців, що безчинствують в історичному центрі міста та порушують громадський порядок, прийти та висловити своє категоричне «ні».

Збір учасників акції о 9.30 (вул. Хрещатик, біля ЦУМу).

Додаткова інформація за тел. (044) 331-65-67, e-mail: zahyst.shchyt@gmail.com