Державна спецслужба транспорту - частина сектору безпеки - Порошенко привітав залізничників із професійним святом

Президент України Петро Порошенко привітав військовослужбовців, працівників та ветеранів Державної спеціальної служби транспорту з професійним святом - Днем залізничника.

«Державна спеціальна служба транспорту завжди була й залишається невід’ємною частиною сектору безпеки та оборони держави», - наголосив глава держави у своєму привітанні, розміщеному на його офіційному сайті.

«Тисячі кілометрів залізниць і мостів, збудованих військовими залізничниками, є прикладом зміцнення та примноження славетних бойових традицій і трудових звершень. І сьогодні, в складних умовах охорони й оборони, розмінування і загородження транспортних артерій, відновлення мостових переходів, інженерного обладнання позицій військ, укриттів для особового складу та техніки ви демонструєте надзвичайний рівень готовності до виконання завдань за призначенням», - підкреслив Порошенко.

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Він подякував військовим залізничникам за героїзм, відвагу та вірність народу України.

«Бажаю міцного здоров’я, повсякденної життєвої наснаги, успішної служби в ім’я розквіту рідної України. Нехай доля щедро дарує вам і вашим сім’ям мир, достаток, радість, любов і благополуччя», - додав президент.