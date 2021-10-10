Особистий лікар політика закликає негайно його госпіталізувати.

Стан голодуючого екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, якого утримують у СІЗО грузинського Руставі, погіршився - його необхідно терміново переводити до лікарні.

Про це заявив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе на телеканалі "Мтаварі архі".

Медик стверджує, що зробив такий висновок після візиту до Саакашвілі в СІЗО 10 жовтня.

"Ситуація погіршилася. Його стан погіршився, стало набагато гірше. Два дні тому він виглядав зовсім інакше. Він відмовляється приймати мед та соки і п'є лише воду", - говорить Кіпшидзе.

Лікар додав, що Саакашвілі страждає від захворювання крові таласемії.

Читайте такожСаакашвілі звернувся до міжнародної спільноти: заявляє, що його ув'язнили без суду"Я ніколи не заявляв про це по телебаченню, а сьогодні отримав право оприлюднити цю інформацію. При цій хворобі крові неприпустимо абсолютно ніякого голодування - це призводить до незворотних змін ... (Саакашвілі - УНІАН) важче ходити, складно говорити", - додав особистий лікар політика.

За його словами, поліпшень у стані Саакашвілі в осяжному майбутньому не очікується. Єдиний вихід - госпіталізація.

"Якщо так продовжуватиметься, у нас не буде живого президента", - резюмував Кіпшидзе.

Затримання Міхеїла Саакашвілі - довідка УНІАН

28 вересня Саакашвілі заявив про те, що він повертається до Грузії на вибори. 1 жовтня політик розповів про прибуття в Батумі, показавши загадкове відео.

Спочатку влада Грузії заперечувала, що Саакашвілі вже прибув до країни. Після цього стало відомо, що політика затримали.

Адвокат Саакашвілі назвав його арешт "політичним актом". Після цього посла Грузії викликали "на килим" в МЗС України. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що через затримання Саакашвілі "буде серйозний дипломатичний скандал".

Увечері того самого дня, коли політика взяли під варту, проти нього порушили кримінальну справу. Після цього стало відомо, що Саакашвілі закохався в українську нардепку, вони зробили публічне визнання.

Читайте такожАдвокат Саакашвілі висловився про його можливу екстрадицію в УкраїнуПрезидент Грузії відмовилася помилувати Саакашвілі, а в прокуратурі виключили екстрадицію політика до України. У відповідь на це він оголосив себе політв'язнем і вирішив голодувати.

Голова правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Саакашвілі готував державний переворот.

3 жовтня Зеленський розповів, як в Україні працюють над поверненням Саакашвілі. Після цього з'явилася інформація про те, що політик в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера. Крім цього, прем'єр країни звинуватив Саакашвілі в плануванні вбивств опозиціонерів.

4 жовтня стало відомо, що Грузія не має наміру видавати Саакашвілі Україні. Після цього політик написав листи Зеленському і Гордону. У першому він назвав себе "в'язнем Путіна", а в другому - подякував журналісту за підтримку.

Автор: Станіслав Кожемякін