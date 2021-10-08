Батько політика звернувся до нього з проханням припинити голодування.

Екс-президент Грузії і голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який 1 жовтня оголосив голодування, сильно схуд. Виявляється, політик втратив вже близько 12 кілограмів ваги.

Про це після відвідин Саакашвілі повідомив його адвокат Бека Басилая, передає видання "Новини-Грузія".

За словами правозахисника, стан здоров'я політика може погіршитися.

"Візуально, якщо на нього подивитися, видно, що людина схудла. Наскільки я знаю, схуд приблизно на 12 кілограмів. З кожним днем стан його здоров'я почне поступово погіршаться, якщо вже не погіршився. Морально він бадьорий", - розповів адвокат.

Також він повідомив, що у політика як і раніше немає можливості здійснювати телефонні дзвінки. Прокуратура обмежила права Саакашвілі, за словами Басилая, це рішення було незаконним.

Читайте такожСША відреагували на затримання Саакашвілі в Грузії "наполегливим" закликомВже в понеділок, 11 жовтня, Саакашвілі може побачити своїх батьків і дітей. Раніше навіть матері затриманого не дозволили з ним зустрітися. Також адвокат розповів, що політику принесли в камеру ще один матрац і телевізор.

Батько екс-президента Грузії, Ніколоз Саакашвілі, стривожений станом сина. На своїй сторінці в Facebook він звернувся до політика і попросив його припинити голодування.

"Міша! Звертаюся до тебе як лікар і як батько. Справа стосується голодування, яке нічого доброго не принесе твоєму здоров'ю, тільки зашкодить. Ти вирішив підтримати країну, і треба до кінця стояти поруч з народом... Голодування на певному етапі зробило свою справу як протест. А зараз потрібно мобілізувати твою енергію разом з народом. Знай, голодування вже ллє воду на млин ворогів. Прошу тебе припинити цю акцію, набратися сил і енергії для подальшої боротьби", - написав батько Саакашвілі.

Затримання Міхеїла Саакашвілі - довідка УНІАН

28 вересня Саакашвілі заявив про те, що він повертається до Грузії на вибори. 1 жовтня політик розповів про прибуття в Батумі, показавши загадкове відео.

Спочатку влада Грузії заперечувала, що Саакашвілі вже прибув у країні. Після цього стало відомо, що політика затримали.

Адвокат Саакашвілі назвав його арешт "політичним актом". Після цього посла Грузії викликали "на килим" в МЗС України. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що через затримання Саакашвілі "буде серйозний дипломатичний скандал".

Увечері того ж дня, коли політика взяли під варту, проти нього порушили кримінальну справу. Після цього стало відомо, що Саакашвілі закохався в українського нардепа, вони зробили публічне визнання.

Читайте такожАдвокат Саакашвілі висловився про його можливу екстрадицію в УкраїнуПрезидент Грузії відмовилася помилувати Саакашвілі, а в прокуратурі виключили екстрадицію політика в Україну. У відповідь на це він оголосив себе політв'язнем і вирішив голодувати.

Голова правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Саакашвілі готував державний переворот.

3 жовтня Зеленський розповів, як в Україні працюють над поверненням Саакашвілі. Після цього з'явилася інформація про те, що політик в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера. Крім цього, прем'єр країни звинуватив Саакашвілі в плануванні вбивств опозиціонерів.

4 жовтня стало відомо, що Грузія не має наміру видавати Саакашвілі Україні. Після цього політик написав листи Зеленському і Гордону. У першому він назвав себе "в'язнем Путіна", а в другому - подякував журналіста за підтримку.

Автор: Поліна Кузенко