Талант не оцінили: у Росії священик заспівав "Мурку" на церковному застіллі (відео)

У мережі показали відео виступу священика з піснею "Мурка". Дія відбувається в трапезній московського Храму ікони Божої матері "Троєручиця" .

Протодіакон РПЦ Андрій Кураєв в інтерв'ю радіостанції заявив, що пісню "Мурка" на відео, опублікованому російським журналістом Олександром Невзоровим, співає особистий секретар архієпископа Тираспольського Сави архімандрит Венедикт Цирковий.

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"Видно, що і священики, і черниці присутні не в захваті від того, що відбувається, але ніхто з них не сміє заперечити, раз це улюбленець єпископа. Раз у його присутності, значить, все можна", - сказав Кураєв радіостанції "Говорить Москва".

Він додав, що дія відбувається в трапезній московського Храму ікони Божої матері "Троєручиця".

Відео з Цирковим Невзоров опублікував в Twitter 2 квітня.

Ролик журналіста за кілька годин набрав близько 1,3 тисяч ретвітів. Користувачі соцмереж не оцінили талант. «Цікаво, чи цей твір з'явився у його репертуарі до або після постригу», - обурився глядач. «Я сподіваюся, що це хоча б не поминки», - заявив інший користувач. Крім того, деякі жартома запропонували священику заспівати «Володимирський централ».