Російська співачка зірвала концерт через відмову принести їй печеного лебедя

Організатори заходу не змогли виконати умови, поставлені Монеточкою для виступу.

Російська співачка Монеточка пояснила скасування концерту в московському клубі Gipsy тим, що їй відмовилися принести печеного лебедя.

Вона записала відеозвернення в Instagram Stories.

«У мене були свої причини. Почнемо з того, що мені не принесли мого лебедя. Я захотіла печеного лебедя і буквально за 15 хвилин до виходу на сцену дізнаюся, що не буде його. Ну не буде — і все! Роби, що хочеш», — сказала співачка, додавши, що потім попросила собі «невелику надбавку до гонорару у вигляді декількох десятків мільйонів космічних біткоїнов».

У наступному відео співачка назвала справжню причину скасування концерту — організатори заходу не змогли виконати умови, поставлені нею для виступу.

16 вересня організатори концерту співачки в клубі Gipsy за півгодини до початку заходу заявили в Instagram про його скасування. «Змушені вам повідомити, що Монеточка не вийде на сцену з причин, відомих тільки їй одній», — зазначили вони.