Скандальний російський актор Пореченков поскаржився на проблеми через "ДНР"

Пореченков поскаржився, що через його зв'язки з "ДНР" його стали знімати з ролей.

Скандальний російський актор Михайло Пореченков поскаржився, що йому почали відмовляти в ролях і перестали кликати зніматися в кіно через "ДНР".

Про це він повідомив в інтерв'ю "Комсомольській правді".

Журналіст запитав, чи вплинула його участь у подіях на Донбасі на професійну діяльність.

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"Так. Звичайно. Стали знімати з ролей. Вже з затверджених проектів. Буває по-всякому. Мені просто повідомляють, що роль віддали іншому. Всі. Спочатку думав, що це збіг. Потім це повторювалося раз за разом. Я почав дивитися, куди ведуть ниточки і хто випускає проект. Все встало на місця", - сказав актор.

Нагадаємо, СБУ оголосила Пореченкова у розшук. Російського актора підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт або загроза його вчинення).

30 жовтня 2014 російський актор Михайло Пореченков побував у контрольованому проросійськими сепаратистами українському Донецьку. На сайтах сепаратистів було поширено відео, на якому Пореченков, одягнений в каску з написом "Преса", стріляє з кулемета.