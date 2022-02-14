Експерт також оцінив, чи впливає якось інформація про агресивні дії Путіна на рейтинг російського президента.

Політтехнолог Гліб Павловський з Росії переконаний, що російське населення налаштоване до самої ідеї повномасштабної війни "по-пацифістськи".

Таку думку росіянин висловив у вечірньому ефірі Україна 24.

При цьому на запитання телеведучої, чи позначається якось інформація про зосереджені довкола України війська на рейтингу самого Путіна, Павловський відповів: "Ніяк".

Він додав, що росіяни не хочуть війни, але й виступати проти особливо теж не будуть.

"Російське населення не любить війну, сама ідея їм чужа, я думаю. Просто чужа традиційно. Воно швидше налаштоване пацифістськи, але не збирається ніяк вимагати у цій сфері нічого", - сказав він.

За словами політтехнолога, наразі росіяни не бачать для себе якоїсь тривожної інформації: "Проблема в тому, що ніяких ознак війни, які могли нас стривожити, ми не бачимо".

Загроза повномасштабного наступу Росії

11 лютого Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може статися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" на наступ.

У зв’язку з високим ризиком бойових дій низка країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван того ж дня припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів, і порадив американцям услід за Байденом вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" та "відвертою дезінформацією".

За даними Міноборони, Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових. Захід побоюється, що ці війська РФ спробує залучити до повномасштабного наступу на Україну вже взимку.

США спільно з ЄС та Британією розробляють інструменти стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.

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