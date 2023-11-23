Путін був без своєї "особливої валізи" та не дотримувався дистанції.

Президент РФ Володимир Путін прибув до Мінська, щоб взяти участь у саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), Відео, на якому російський диктатор сходить з трапу літака, опублікували російські ЗМІ. Водночас у мережі коментатори вказують на декілька дивних моментів у відео та з цього роблять висновки, що замість російського президента у Мінськ прибув його двійник.

Так, на їх думку, до Мінська прибув головний двійник Путіна, якого в народі прозвали "Васіліч". Цей "підробний" Путін поводиться занадто жваво, а ще - абсолютно нехарактерно для російського президента - не дотримується дистанції та тисне всім руки.

До того ж, зустрічати Путіна в аеропорт навіть не прибув самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Крім того, поруч з Путіним не було охоронця зі спецчемоданом, який нібито постійно супроводжує його на важливих заходах.

За повідомленням росЗМІ, на сесію Ради ОДКБ також збираються президенти Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв, Киргизії – Садір Жапаров, Таджикистану – Емомалі Рахмон. Прийматиме гостей президент головуючої у 2023 році в ОДКБ Білорусі Олександр Лукашенко.

Водночас представники Вірменії не приїхали на зустріч. Попередньо вони попросили зняти з порядку денного питання допомоги своєї республіки.

Двійники Путіна - що відомо

Як зазначав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, президент Росії Володимир Путін використовує щонайменше трьох двійників. Для більшої схожості з главою Кремля їм зробили пластичні операції.

ЗМІ вже не раз писали про те, що на різні заходи замість справжнього російського диктатора відправляють двійника, а сам Путін нібито відсиджується в бункері.

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