Російські ЗМІ називають подію "жорсткою посадкою".

У Бєлгородській області РФ впав вертоліт Мі-8. На борту під час аварії було четверо людей.

Як повідомляють "База" та "Астра" з посиланням на власні джерела, аварія сталася вранці 21 березня, але інформація про неї просочилася лише через добу.

"Гелікоптер здійснив жорстку посадку вранці 21 березня неподалік селища Ровеньки. На борту було 4 особи. Сам гелікоптер отримав механічні пошкодження", - пише "База".

Відео дня

За даними російських пабліків, одного із постраждалих доправили до лікарні. За попередніми даними, причиною жорсткої посадки стала помилка пілота.

Останні авіакатастрофи в РФ

12 березня внаслідок аварії військово-транспортного літака Іл-76 в Іванівській області РФ загинули оренбурзькі льотчики, повідомляє російська влада.

Крім того, повідомляють, що командиром Іл-76, який розбився, був 33-річний офіцер Махмуд Г., який "ще рік тому міг піти на пенсію, але залишився", зокрема щоб доправляти боєприпаси в зону бойових дій в Україні.

Згодом стало відомо, що 14 березня у Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8. За борту під час катастрофи було 20 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: