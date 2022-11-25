Планується евакуація жителів 15 сіл і хуторів.

У Воронезькій області Росії готуються до евакуації жителів прикордонних районів.

Як повідомляє російське видання "Верстка" з посиланням на відповідний документ, влада має намір евакуювати жителів 15 сіл і хуторів, розташованих "в межах 100 км від кордонів РФ з Україною".

За даними "Верстки", йдеться про населені пункти Дальньополуб'янського, Кривополянського, Вільшанського та Петренківського сільських поселень.

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"Чиновники з посиланням на "вказівку губернатора Воронезької області" просять "організувати роботу з населенням" з приводу можливого розміщення у родичів, які живуть в більш безпечних районах. Також адміністрація просить з'ясувати, хто з місцевих жителів може евакуюватися на особистому транспорті. Зібрану інформацію потрібно надати до 12 грудня в місцеву єдину диспетчерську службу з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій", – повідомило видання.

Журналісти зазначили, що Воронезька область межує з Міловським, Новопсковським і Марківським районами Луганської області. Вони були окуповані на самому початку війни.

"У стокілометрову зону потрапляє майже вся південна частина регіону, включаючи великі райцентри Росош і Павловськ. Сумарне населення цієї території – понад 270 тисяч осіб", – додали в повідомленні.

Війна Росії проти України: що відбувається в РФ

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Москва, схоже, створює інформаційні умови для атаки "під чужим прапором" у Білгородській області Росії. Ймовірно, так у Кремлі спробують збільшити громадську підтримку війни в Україні.

Раніше глава Республіки Комі Володимир Уйба розповів "неймовірну" історію про те, як 6 разів "ухилився" від HIMARS в Кремінній Луганської області. Під час одного з виступів чиновник видав, що українські воїни шість разів вдарили по колоні з екіпіровкою для окупантів, у складі якої нібито він їхав.

У Курській області РФ "мобік" випадково застрелив товариша по службі з автомата. Зброя нібито самовільно вистрілила прямо в шию росіянину.

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