У ЦВК сподіваються, що всі регіони будуть використовувати символ на майбутніх виборах.

Російський Центрвиборчком показав логотип Єдиного дня голосування-2023, коли пройдуть виборні кампанії різного рівня, включчно з довиборами депутатів до Державної Думи РФ.

На логотип помістили латинську букву V, що є одним із символів російського вторгнення і заборонена законодавством України. Глава ЦВК Елла Памфілова заявила, що це "символ підтримки" російських військових.

"На ньому зображена одночасно і звична всім галочка, і буква V в кольорах російського прапора – як символ підтримки наших воїнів, які борються за Росію. Ми сподіваємося, що всі регіони без винятку підтримають наш логотип і будуть використовувати його на майбутніх виборах", — сказала Памфілова.

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Символіка російського вторгнення в Україну

В Україні букви Z і V визнані символікою вторгнення Росії, оскільки ними позначалася військова техніка агресора, що увійшла на територію нашої країни. Її було заборонено в Україні навесні 2022 року.

У квітні 2023 року український уряд заборонив номерні знаки, що містять цю символіку.

Символіку російського вторгнення не вітають не лише в Україні. У Німеччині також відмовилися від видачі автомобільних номерів з буквою Z і штрафують за публічну демонстрацію цього символу. До аналогічних заходів вдалися в Казахстані.

Компанії – і українські, і зарубіжні – відмовляють від використання цих букв в своїх назвах і логотипах.

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