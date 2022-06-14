Депутат стверджує, що Україна "незаконно вийшла з СРСР".

Депутат Держдуми Євген Федоров пообіцяв ініціювати "відкликання" визнання незалежності Росією ряду країн, в тому числі України.

Про це пише пропагандистський ресурс РИА Новости.

Цей же депутат раніше вніс на розгляд парламенту законопроект про скасування постанови Держради СРСР про визнання незалежності Литви.

"Це ми тільки почали з Литви. І зрозуміло чому - Литва небезпечніша для Російської Федерації в плані ситуації, пов'язаної з Калінінградською областю, і в протистоянні з НАТО і США. Тому зараз важливіше Литва, але це не означає, що на ній ми зупинимося", - заявив Федоров.

Федоров стверджує, що Україна "незаконно вийшла з СРСР".

"Є ряд аргументів, через які Литва повинна бути перша в цьому списку. А після того, як буде відпрацьований механізм, будемо відпрацьовувати його і на інших територіях НАТО. І не тільки НАТО. Ось Україна, наприклад, також незаконно виходила з СРСР", - сказав депутат.

Війна Росії проти України: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу: продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, обстрілюючи довколишні села і цивільну інфраструктуру.

На посилення ворогу підійшли ще дві БТГ. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ в районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське.

На Херсонському напрямку йдуть бої за Давидів Брід.

ISW зазначає, що армія РФ провела безуспішний наступ на південний схід від Ізюма і на північ від Слов'янська. Ймовірно, окупанти створюють умови для штурму Сіверська і північно-західних українських наземних ліній зв'язку у Лисичанську.

Російські окупанти мають часткові успіхи на Бахмутському напрямку, закріплюються в селищі Відродження. Саме на цьому напрямку ворог зазнав найбільших втрат 13 червня.

Всього ЗСУ знищили в боях вже близько 32,5 тисячі ворожих солдатів і тисячі одиниць військової техніки РФ.

На думку координатора міжнародних проектів Центру Разумкова, військового експерта Олексія Мельника, у війні РФ проти України близький перелом, армія Путіна втрачає потенціал.

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