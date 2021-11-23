Чоловік не зможе відвідувати церкву шість місяців.

Священник з Ульяновської області Георгій Сухобокій написав у соціальних мережах пост на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Чоловіка спочатку відсторонили від служби в церкві, а потім й зовсім заборонили відвідувати Спасо-Преображенський собор Димитровграда, де він був кліриком.

Про це повідомив постраждалий священнослужитель у Facebook.

"Це взагалі, вибачте, що? Заборонений у служінні клірик собору ієрей Георгій Сухобокій не має права з'являтися у вівтарі й в храмі Свято-Преображенського собору. Не має права причащатися Святих Христових Тайн з вівтаря, від якого відлучений", - йдеться в рішенні парафіяльної ради.

Варто відзначити, що Сухобокій написав у соцмережах, що готовий потиснути руку Навальному після присудження йому премії Сахарова. Чоловіка спочатку звільнили з посади прес-секретаря при Мелекеській єпархії. Після чого він давав деякі коментарі по цій ситуації різним ЗМІ. В результаті був виданий указ, в якому говорилося, що спілкуванням з "антицерковною" пресою Сухобокій нібито зганьбив честь та гідність Мелекеського єпископа.

Читайте такожПовертався з відпочинку: росіянин повісився біля туалету літакаКрім того, священник у своїй проповіді 7 листопада нібито вніс смуту серед парафіян та обмовив єпископа. У єпархії заявили, що Сухобокій "знаходиться у важкому неадекватному духовному стані, що перешкоджає йому в повноті виконувати свої пастирські обов'язки", у зв'язку з чим йому заборонили в служінні на півроку та направили "для духовної реабілітації" у Свято-Богородиці-Жадовський чоловічий монастир Ульяновської області "на послух". Також на нього написали заяву в поліцію про образу почуттів вірян.

Арешт та вирок у справі Олексія Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння "новачком" влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в"Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

Читайте такожУ Росії ображений співробітник влаштував "чорну п'ятницю" за відмову підвищити зарплату18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симонівський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

20 жовтня в Європейському парламенті вирішили, що премію "за свободу думки" імені Андрія Сахарова цього року присудять Навальному.

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Автор: Анастасія Горбачова