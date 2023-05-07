Він нагадав, що смертна кара в Росії заборонена.

Колишній президент Росії і чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу осіб, імовірно відповідальних за замах на бойовика і пропагандиста Захара Прилєпіна.

Медведєв похвалив правоохоронців за затримання підозрюваних, і пригрозив останнім смертю у в'язниці.

"Важливо, щоб вони і їм подібні усвідомлювали просту річ – навіть із засудженими до довічного ув'язнення (в умовах мораторію на смертну кару) іноді трапляються події і нещасні випадки. І тоді тривалий термін покарання швидко переривається з природних причин у зв'язку зі смертю ув'язненого. І це теж має велике виховне значення для нових виродків, яких найняли для вбивств", – написав він у своєму Telegram.

Відео дня

Замах на Захара Прилєпіна - що потрібно знати

Вранці 6 травня біля Нижнього Новгорода було підірвано авто, в якому їхав бойовик "ЛДНР" і пропагандист Захар Прилєпін. В результаті підриву вся передня частина авто була знищена, водій загинув на місці, а сам Прилєпін отримав численні травми і був госпіталізований у важкому стані. Вранці 7 травня повідомлялося, що бойовик виведений з медикаментозного сну, в свідомості, стан оцінюють як стабільний.

Відповідальність за замах взяла на себе партизанська група "АТЕШ", але російські правоохоронці назвали винним громадянина України Олександра Пермякова, який проживав у Підмосков'ї та прикордонній Бєлгородській області РФ.

Він зізнався російським силовикам у скоєному. Пермяков стверджує, що готував злочин сам, нібито будучи завербованим українськими спецслужбами.

Вас також можуть зацікавити новини: