Віра Брежнєва порадувала знімком топлес для реклами одягу (фото)

На більшості кадрів Брежнєва позує, фотографуючись в дзеркалі повністю одягненою. Але на одному знімку співачка стоїть топлес, прикриваючи груди руками, в коротких білих шортах з завищеною талією.

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