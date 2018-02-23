Віра Брежнєва порадувала знімком топлес для реклами одягу (фото)

15:47, 23 лютого 2018
Суспільство
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Брежнєва буде вести шоу на СТС / фото УНІАН

Співачка Віра Брежнєва почала співпрацювати з українським брендом одягу The COAT, і стала рекламувати одяг дизайнера. Фото в своєму Instagram поділилася дизайнер бренду Катя Сільченко.

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На більшості кадрів Брежнєва позує, фотографуючись в дзеркалі повністю одягненою. Але на одному знімку співачка стоїть топлес, прикриваючи груди руками, в коротких білих шортах з завищеною талією. Виріб ручної роботи коштує 380 доларів.

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Теги: #віра брежнєва в Росії