У ванні з піною та з пляшкою шампанського: Ріаnобой голяка відзначив перемогу на YUNA-2018 (фото)

Ріапобой здобув перемогу на премії YUNA-2018 в номінації "Кращий дует" за спільний з Morphom трек "На вершині".

Український співак Дмитро Шуров, він же Ріаnобой, показав, як святкує перемогу в номінації "Кращий дует" за спільний з Morphom трек "На вершині" премії YUNA-2018.

Відповідне фото музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"На вершині" принесла нам статуетку! На вершині - це коли разом з тими, кого любиш. Love & peace", - підписав він знімок.

На фотографії Дмитро Шуров лежить абсолютно голий у ванні з піною. В одній руці він тримає пляшку з шампанським, а в іншій – статуетку.

Нагадаємо, вчора в столиці відбулася щорічна церемонія вручення нагород кращим музичним виконавцям України. Кращим виконавцем був визнаний Monatik, а найкращою виконавицею - Тіна Кароль.