У ванні з піною та з пляшкою шампанського: Ріаnобой голяка відзначив перемогу на YUNA-2018 (фото)
10:40, 27 лютого 2018Суспільство
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Ріапобой здобув перемогу на премії YUNA-2018 в номінації "Кращий дует" за спільний з Morphom трек "На вершині".
Ріаnобой та Morphom стали кращим дуетом року / dmitry_shurov / Instagram
Український співак Дмитро Шуров, він же Ріаnобой, показав, як святкує перемогу в номінації "Кращий дует" за спільний з Morphom трек "На вершині" премії YUNA-2018.
Відповідне фото музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"На вершині" принесла нам статуетку! На вершині - це коли разом з тими, кого любиш. Love & peace", - підписав він знімок.
На фотографії Дмитро Шуров лежить абсолютно голий у ванні з піною. В одній руці він тримає пляшку з шампанським, а в іншій – статуетку.
Нагадаємо, вчора в столиці відбулася щорічна церемонія вручення нагород кращим музичним виконавцям України. Кращим виконавцем був визнаний Monatik, а найкращою виконавицею - Тіна Кароль.
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