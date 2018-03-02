Приходько запропонувала ввести на ТБ маркування для артистів, які гастролюють в Росії

Приходько поскаржилася на те, що у керівників України "в голові ще Радянський Союз".

Українських артистів, які гастролюють в Росії, можна особливим чином представляти в телеефірах з відповідними підписами. Про це заявила заслужена артистка України Анастасія Приходько, яка представляла Росію на Євробаченні в 2009 році.

Читайте такожYuna-2018: продюсеру музичної премії довелося пояснювати участь виступаючих в РФ Дорна та Лободи"А ще можна робити так: коли артист перетинає кордон, повертаючись із Росії в Україну, можна прямо на митниці записувати з ним відео — нехай скаже на камеру: "Я — зрадник. Під час війни я поїхав/-ла на гастролі в Російську Федерацію (або отримувати нагороди в Росії)", - заявила Приходько, відповідаючи на запитання читачів під час чату в "Главреді".

На думку співачки, артистами, які гастролювали в Росії, повинні займатися представники влади на високому рівні. "Але, повертаючись до наших баранів, у тих, хто зараз керує країною, в голові ще Радянський Союз, бо гастролі в Росії — це норма. Тобто вони як і раніше думають, що є один великий Радянський Союз, бо всі їздять з країни в країну", - каже Приходько.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кириленко презентував законопроект про українських артистів у Росії.