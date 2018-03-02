Ранок починається не з кави: Ляшко перед роботою співає караоке і танцює з дружиною (відео)
17:49, 02 березня 2018Суспільство
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Ляшко показав домашнє відео з участю подружжя і дав пораду, як потрібно зустрічати ранок робочого дня.
Ляшко: Вранці співаєш, танцюєш з коханою – і весь день, як на крилах! Спробуйте! / скріншот
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко зі своєю дружиною Роситою Сайранен виконав пісню "Незабудка". Відео, зняте у власному будинку, Ляшко розмістив у Facebook.
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"Чудовий початок робочого дня. Вранці співаєш, танцюєш з коханою – і весь день, як на крилах! Спробуйте!" – написав він.
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