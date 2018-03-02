Ранок починається не з кави: Ляшко перед роботою співає караоке і танцює з дружиною (відео)

Ляшко показав домашнє відео з участю подружжя і дав пораду, як потрібно зустрічати ранок робочого дня.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко зі своєю дружиною Роситою Сайранен виконав пісню "Незабудка". Відео, зняте у власному будинку, Ляшко розмістив у Facebook. Читайте такожГолівудський рикошет: журналісти розповіли про сексуальні домагання в українському шоу-бізнесі та політиці (відео) "Чудовий початок робочого дня. Вранці співаєш, танцюєш з коханою – і весь день, як на крилах! Спробуйте!" – написав він.

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