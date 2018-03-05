Євробачення-2018: букмекери прогнозують перемогу Естонії, Melovin "згорає" в третій десятці

Українському співаку ALEKSEEV, який цього року буде представляти Білорусь, прогнозують 14-е місце.

На думку букмекерів, переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2018 стане Естонія. Її цього року з піснею італійською мовою буде представляти росіянка Еліна Нечаєва.

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Дані про прогнози букмекерів представив EurovisionWorld. Другою, найімовірніше, стане Болгарія. Країна ще не визначилася зі своїм представником, однак такі високі прогнози пов'язані з успішними виступами в попередні роки. Третьою списку лідерів стане Чехія, вважають букмекери.

Україна в рейтингу опинилася лише на 20-му місці — саме такий результат, на думку букмекерів, покаже MELOVIN з піснею Under The Ladder. А от українському співаку ALEKSEEV, який цього року буде представляти Білорусь, прогнозують 14-е місце.