Відомий російський актор зірвав виставу й обматюкав глядачів

У залі був міністр культури РФ, але він не діяв.

Відомий російський артист Михайло Єфремов опинився в центрі гучного скандалу. Актор ледь не зірвав виставу в Самарі.

Про провальний виступ розповіли обурені глядачі. Деякі з них віддали за квитки більше п'яти тисяч рублів, передають "Дни.ру".

"Сходила 7-го березня на виставу театру "Современник", який гастролював у Самарі. Затримали на 35 хвилин. Не вибачилися. Виявилося, чекали артиста Єфремова", – пише незадоволена глядачка Лариса. Вона додала, що актор з'явився в досить дивному стані.

Читайте такожВідомий актор Жан Рено приїхав на Закарпаття й заговорив українською: вже знає "дякую" та "добрий день""Він абсолютно п'яний вийшов на сцену, плутав текст, на прохання глядачів говорити голосніше, оскільки нічого не чути - радісно послав матом самарських глядачів і всю Самару, й весь спектакль повертався до цього послання", – заявила Лариса. Глядачка зазначила, що багато хто був збентежений такою поведінкою.

Та практично ніхто не обурювався. "У залі був міністр культури, який і оком не моргнув, було незручно – йому все подобалося, судячи з усього". – пояснила вона.

Дехто залишив зал ще до закінчення вистави. "Пробачте, товариші артисти, на ваш уклін не вистачило мужності залишитися. Але в цілому, свято вдалося – замість вистави отримали "зоопарк", – сказала Лариса.

Інші користувачі мережі підтримали хвилю критики. "Треба людям масово написати і вимагати повернення грошей за квитки", – обурюється коментатор. Сам Єфремов подію ніяк не прокоментував.