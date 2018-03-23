"Стаю, як лев": Олег Винник поділився секретами своєї краси

Український співак Винник зізнався, що колір його волосся не є натуральним, у зв'язку з чим йому часто доводиться фарбуватися.

Український співак Олег Винник поділився інтимними моментами зі свого життя.

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"Якщо ранком є час, люблю прийняти ванну, полежати в теплій воді хоча б хвилин 10", - розкрив секрет співак у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна», пише Viva.

Також Олег Винник розповів, як доглядає за обличчям. Виявляється, жодних масок він не робить. Тільки для того, щоб прокинутися, використовує лід. Винник зізнався, що колір його волосся не є натуральним, у зв'язку з чим йому часто доводиться фарбуватися.

"Я фарбуюся, бо протягом 2 тижнів вигоряю: стаю, як лев – жовтий-жовтий. Мені подобається і практичніше ходити з хвостиком, але ті, хто звик до мене з розпущеним волоссям, почали боятися. Вони задають питання: "А що Винник зробив з волоссям?" Тому я все-таки вирішив підстригтися і повернути колишню зачіску, – зазначив Олег.