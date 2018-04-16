Джамала показала фото з чоловіком і сином

Джамала поділилася фотографіями сімейної прогулянки.

Українська співачка Джамала виклала в соцмережах фотографії з чоловіком і сином.

Знімки розміщені в Instagram. На одному зі знімків вона позує в блакитній сукні і черевиках, а на іншому — зображена з чоловіком і сином.

"Прогулянка всією родиною", — написала співачка.

Читайте такожСтало відомо, коли Джамала вперше з'явиться на екранах після пологів

Як повідомляв УНІАН, Джамала народила первістка. Малюк з'явився на світ у вівторок, 27 березня.