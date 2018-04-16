Джамала показала фото з чоловіком і сином
15:57, 16 квітня 2018Суспільство
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Джамала поділилася фотографіями сімейної прогулянки.
Джамала народила первістка / фото УНІАН
Українська співачка Джамала виклала в соцмережах фотографії з чоловіком і сином.
Знімки розміщені в Instagram. На одному зі знімків вона позує в блакитній сукні і черевиках, а на іншому — зображена з чоловіком і сином.
"Прогулянка всією родиною", — написала співачка.
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Як повідомляв УНІАН, Джамала народила первістка. Малюк з'явився на світ у вівторок, 27 березня.
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