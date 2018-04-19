The Hardkiss показали новий кліп про космічну любов (відео)

Як розповіла фронтвумен The Hardkiss Юля Саніна, новий трек - це історія про щасливе кохання, "це визнання дівчини, маніфест коханій людині".

Гурт The Hardkiss, учасники якої Юля Саніна і Валерій Бебко показали сина, представила відео на пісню "Мелодія".

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Як розповіла фронтвумен The Hardkiss Юля Саніна, новий трек – це історія про щасливе кохання, "це освідчення дівчини, маніфест коханій людині".

"Коли людина закохана – вона нікого і нічого навколо не помічає. Коханий – він єдиний у своєму роді, він як мелодія звучить у всьому навколо: космосі, свідомості, душі. Мені дуже хотілося передати в пісні, а Валу показати в кліпі, що кохання – воно дуже різне і багатогранне. У кожного в житті своя мелодія. Для когось це кохана людина, для батьків – їхні діти, для когось - найкращий друг. Так, хтось так і не знайшов свою мелодію, він самотній. Але він шукає, а коли знаходить – йде у неї з головою занурюється в цей Космос", - прокоментувала Саніна.

Історія розгортається у двох площинах. Це Земля, 50-ті роки, вулиця, на якій люди поспішають у своїх справах і не помічають прибульця з майбутнього. Друга площина – це Космос, в якому і розгортається історія кохання двох космонавтів. Від цього кохання все навколо вибухає і розбивається на атоми.