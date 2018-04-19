Список номінантів на російську премію заполонили українські виконавці
Російська премія "МузТВ", яка вважається однією з найбільш престижних музичних премій в Росії, оголосила своїх номінантів. Українські виконавці представлені майже у всіх номінаціях.
Про це повідомляє "Hello.Росія".
Так, у категорії "Найкраща виконавиця" номіновані відразу чотири українки - Світлана Лобода, Ані Лорак, Елка і Віра Брежнєва. При цьому Лорак і російський репер Мот з піснею "Сопрано" позмагаються за премію в категорії "Кращий дует". Також Кліп Ані Лорак на пісню "Новый бывший" може стати кращим відео в Росії.
За звання кращого виконавця будуть битися Alekseev і Дмитро Монатік (MONATIK).
Крім того, в номінації "Прорив року" спробує перемогти українська співачка Настя Каменських (NK) і український виконавець T-Fest.
За звання "Краща поп-група" змагатиметься український дует "Время и Стекло" та українська поп-група «Artik & Asti». Крім того, на перемогу в номінації "Кращий альбом" претендують Світлана Лобода (LOBODA) - H2Lo і "Время и Стекло" - "Зворотний Відлік".
Макс Барських з кліпом "Моя любов" спробує перемогти в номінації "Краще чоловіче відео".
Вручення статуеток відбудеться 8 червня в Москві.
Як повідомляв УНІАН, раніше українська співачка Світлана Лобода отримала премію "Краща виконавиця" в російському рейтингу "Топ Хіт", перемігши своїх суперниць Ольгу Бузову і Ані Лорак.