Список номінантів на російську премію заполонили українські виконавці

На премію "МузТВ" в категорії "Краща виконавиця" номіновані відразу чотири українки.

Російська премія "МузТВ", яка вважається однією з найбільш престижних музичних премій в Росії, оголосила своїх номінантів. Українські виконавці представлені майже у всіх номінаціях.

Про це повідомляє "Hello.Росія".

Так, у категорії "Найкраща виконавиця" номіновані відразу чотири українки - Світлана Лобода, Ані Лорак, Елка і Віра Брежнєва. При цьому Лорак і російський репер Мот з піснею "Сопрано" позмагаються за премію в категорії "Кращий дует". Також Кліп Ані Лорак на пісню "Новый бывший" може стати кращим відео в Росії.

За звання кращого виконавця будуть битися Alekseev і Дмитро Монатік (MONATIK).

Крім того, в номінації "Прорив року" спробує перемогти українська співачка Настя Каменських (NK) і український виконавець T-Fest.

За звання "Краща поп-група" змагатиметься український дует "Время и Стекло" та українська поп-група «Artik & Asti». Крім того, на перемогу в номінації "Кращий альбом" претендують Світлана Лобода (LOBODA) - H2Lo і "Время и Стекло" - "Зворотний Відлік".

Макс Барських з кліпом "Моя любов" спробує перемогти в номінації "Краще чоловіче відео".

Вручення статуеток відбудеться 8 червня в Москві.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська співачка Світлана Лобода отримала премію "Краща виконавиця" в російському рейтингу "Топ Хіт", перемігши своїх суперниць Ольгу Бузову і Ані Лорак.