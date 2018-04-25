Вагітна Лобода показала фото в купальнику

10:36, 25 квітня 2018
Суспільство
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Лобода знаходиться в США / фото instagram.com/lobodaofficial

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Знімки зроблені в США, де артистка готується до пологів. Вони опубліковані в Instagram Лободи. "Сонце світить", - підписала кадри зірка.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська співачка Світлана Лобода, яка чекає на другу дитину, показала, як проводить час перед пологами.

"Багато часу - багато думок", - підписала Лобода знімок, на якому вона зображена на шезлонгу.

sun is shining.

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

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Теги: #США#пологи#Світлана Лобода