Вагітна Лобода показала фото в купальнику
10:36, 25 квітня 2018Суспільство
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Шанувальники артистки захопилися її знімком в купальнику.
Лобода перебуває в США / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка готується вдруге стати матір'ю, показала фото в купальнику.
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Знімки зроблені в США, де артистка готується до пологів. Вони опубліковані в Instagram Лободи. "Сонце світить", - підписала кадри зірка.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українська співачка Світлана Лобода, яка чекає на другу дитину, показала, як проводить час перед пологами.
"Багато часу - багато думок", - підписала Лобода знімок, на якому вона зображена на шезлонгу.
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