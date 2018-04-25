Український ведучий "Євробачення" вперше стане батьком

11:11, 25 квітня 2018
Суспільство
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Про це сообзает журнал "Viva".

«Ми ще до УЗД як-то зрозуміли, що буде дівчинка. Я, до речі, до того як була вагітна, чисто гіпотетично хотіла виховати хлопчика, чоловіка. А коли завагітніла, пам'ятаю, був день, коли мене не нудило, і я пішла по магазинах і купила собі сукню. Я кажу Тимуру: «Це точно дівчинка, їй подобається шопінг» (посміхається). І з тих пір ми почали думати, що, напевно, у нас буде дівчинка. А коли нам на УЗД підтвердили, ми зраділи!» - поділилася радістю майбутня мама.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода, яка чекає на другу дитину, показала своє проведення часу перед пологами.

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Теги: #ведучий#Тимур Мірошниченко одружився