"Виглядає як Китай": всесвітньо відомий музикант українського походження побачив "страхіття" під час візиту до Києва

Днями музикант проїхався зі своїми концертами містами України.

Всесвітньо відомий канадський композитор-мінімаліст українського походження Любомир Мельник зізнався, що нинішній Київ його трохи розчарував.

Днями музикант відвідав Україну, де проїхався зі своїми концертами містами, пише Styler.

"Я спеціально поїхав в Київ. Те, що там діється, - це страхіття... Колись це було нормальне, звичайние українське місто, а тепер Київ виглядає як Китай. Я знаю, про що кажу: я був і в Пекіні, і в Шанхаї, і там все те ж, не відрізниш... І це мені дуже болить. Я люблю наших людей і не можу миритися з тим, що народ терпить і поневіряється..." - сказав він в інтерв'ю газеті "Нова".

"Я б дуже хотів жити в Україні, але я не знаю, чи це можливо... Подивимося. Але навіть якщо я тут не живу, я - український композитор і піаніст", - додав Мельник.

Музикант підкреслив, що в ньому живе українська музика, література, мова. "Це дуже глибоко звучало в мені весь час. Я приїжджав в Україну в 1988 році, потім в 1991 році, після здобуття незалежності. У всіх була велика надія, що українці зможуть змінити свою країну, але я не знаю, коли це буде..." - сказав композитор.

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Любомир Мельник є автором понад 120 музичних творів. Співпрацював з низкою європейських та американських композиторів. Одне з його творів написано на вірші Тараса Шевченка, окрему композицію Мельник присвятив Симону Петлюрі. У 1985 році в Швеції Любомир Мельник встановив два світових рекорди: композитор показав себе найшвидкішим піаністом у світі (зміг зіграти мелодію, витягуючи 19 з половиною нот в секунду кожної рукою одночасно) і виконав найбільшої кількості нот за годину гри. Нагадаємо, нещодавно відома українська співачка Христина Соловій спільно з Любомиром Мельником записала акустичну версію композиції "Fortepiano".