Джаред Лето на концерті у Києві заспівав разом із Дорном (відео)

05:42, 01 травня 2018
Суспільство
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Джаред Лето запросив до себе на сцену Дорна / Кадр із відео @thevillageua

Як повідомляє The Village Україна, Джаред Лето покликав Дорна з-за куліс. Разом вони заспівали приспів пісні Walk on Water з нового альбому America гурту 30 Seconds to Mars.

Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Дорн презентував знятий в Африці кліп.

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Теги: #Іван Дорн#30 Second To Mars#Джаред Лето