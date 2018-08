Джаред Лето на концерті у Києві заспівав разом із Дорном (відео)

Джаред Лето покликав Дорна з-за куліс.

Гурт 30 Seconds to Mars виступив у Палаці Спорту у Києві. Для виконання однієї з пісень на сцену до Джареда Лето вийшов Іван Дорн.

Як повідомляє The Village Україна, Джаред Лето покликав Дорна з-за куліс. Разом вони заспівали приспів пісні Walk on Water з нового альбому America гурту 30 Seconds to Mars.

Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Дорн презентував знятий в Африці кліп.