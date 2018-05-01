Джаред Лето на концерті у Києві заспівав разом із Дорном (відео)
05:42, 01 травня 2018Суспільство
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Джаред Лето покликав Дорна з-за куліс.
Джаред Лето запросив до себе на сцену Дорна / Кадр із відео @thevillageua
Гурт 30 Seconds to Mars виступив у Палаці Спорту у Києві. Для виконання однієї з пісень на сцену до Джареда Лето вийшов Іван Дорн.
Як повідомляє The Village Україна, Джаред Лето покликав Дорна з-за куліс. Разом вони заспівали приспів пісні Walk on Water з нового альбому America гурту 30 Seconds to Mars.
Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Дорн презентував знятий в Африці кліп.
Іван Дорн та Джаред Лето заспівали на одній сцені 🔥 Правда, тільки один приспів pic.twitter.com/vpX9M1pF7m— The Village Україна (@thevillageua) April 30, 2018
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