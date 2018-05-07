Джамала без макіяжу: молода мама викликала захоплення новим знімком в мережі (фото)

10:36, 07 травня 2018
Суспільство
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Джамала поделилась свежем фото в соцсети / Пресс-служба 1+1

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На фото артистка відображена без єдиного грама косметики і з патчами від синців під очима.

"Солодких снів, всім дітям і всім мамам", - підписала зображення Джамала.

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