Джамала без макіяжу: молода мама викликала захоплення новим знімком в мережі (фото)

На фото артистка зображена без єдиного грама косметики та з патчами від синців під очима.

Співачка і тренер "Голосу країни" Джамала розмістила фотографію в Instagram без макіяжу, йдеться в "Сніданку з 1+1". Читайте такожДжамала народила первістка На фото артистка відображена без єдиного грама косметики і з патчами від синців під очима. "Солодких снів, всім дітям і всім мамам", - підписала зображення Джамала. Солодких снів, всім дітям та всім мамам😘❤️💋#мімімі A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on May 5, 2018 at 1:20pm PDT

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