Джамала без макіяжу: молода мама викликала захоплення новим знімком в мережі (фото)
10:36, 07 травня 2018Суспільство
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На фото артистка зображена без єдиного грама косметики та з патчами від синців під очима.
Джамала поделилась свежем фото в соцсети / Пресс-служба 1+1
Співачка і тренер "Голосу країни" Джамала розмістила фотографію в Instagram без макіяжу, йдеться в "Сніданку з 1+1".
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На фото артистка відображена без єдиного грама косметики і з патчами від синців під очима.
"Солодких снів, всім дітям і всім мамам", - підписала зображення Джамала.
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