На концерті в Москві до 9 травня "засвітився" заслужений артист України (фото)
У середу, 9 травня, в московському районі Солнцево на сцені концерту до Дня перемоги помітили українського поп-співака, заслуженого артиста України Віталія Козловського.
Артиста помітили на фото глядачів концерту в Instagram. Позаду Козловського на кадрі можна розгледіти головні гасла концерту "З Днем перемоги" і "9 травня". Фото автор відзначив хештегом #москвасолнцево.
"Я дуже мріяла потрапити на виступ Віталія Козловського. Нарешті моя мрія збулася, ніколи в житті не могла уявити, що побачу Віталія в Москві, тим більше, в Солнцево", - пише у підписі під фото користувачка Надія Огол.
Також фотографією з Віталієм Козловським поділився російський ведучий Денис Симуков. "Познайомився із заслуженим артистом України Віталієм Козловським!" - прокоментував він знімок, під яким прописані хештеги: #москва #9мая #концерт.
Згідно з програмою міста Московський, концерт за участю Козловського пройшов на центральній площі.