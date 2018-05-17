День вишиванки: українські знаменитості показали свої яскраві вбрання в Instagram (фото)

15:26, 17 травня 2018
Суспільство
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Ірина Федишин привітала своїх шанувальників в соцмережі / Instagram
 

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День вишиванки в Україні щорічно святкують в третій четвер травня. Приєднатися до свята і віддати дати українським традиціям зовсім не складно. Потрібно просто надіти вишиванку або будь-який елемент традиційного українського одягу. УНІАН зібрав для вас найкрасивіші вбрання українських зірок, які вони продемонстрували в своїх Instagram.

Із чудовим святом вишиванки – символу, який єднає українців!💙💛 Вишиванка – це наш ідентифікаційний код. Наші вишиванки знають і люблять в усіх країнах світу. Українська вишиванка сьогодні стала міжнародним трендом. Зокрема, завдяки маршам вишиванок, які відбувають в багатьох столицях світу. Отож вишиванка сьогодні – це трендовий символ. Якщо ти у вишиванці – значить ти провідна людина. Носіть українське! Любіть українське! Говоріть українською! Нехай це свято об’єднає людей у всьому світі!🌎#зднемвишиванки #деньвишиванки2018 #скрипка #олегскрипка #вишиванкатвійгенетичнийкод

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Теги: #День вишиванки в Україні