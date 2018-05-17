День вишиванки: українські знаменитості показали свої яскраві вбрання в Instagram (фото)

Найкрасивіші вбрання українських зірок, які вони продемонстрували у своїх Instagram в День вишиванки 2018.

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