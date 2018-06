День вишиванки: українські знаменитості показали свої яскраві вбрання в Instagram (фото)

Із чудовим святом вишиванки – символу, який єднає українців!💙💛 Вишиванка – це наш ідентифікаційний код. Наші вишиванки знають і люблять в усіх країнах світу. Українська вишиванка сьогодні стала міжнародним трендом. Зокрема, завдяки маршам вишиванок, які відбувають в багатьох столицях світу. Отож вишиванка сьогодні – це трендовий символ. Якщо ти у вишиванці – значить ти провідна людина. Носіть українське! Любіть українське! Говоріть українською! Нехай це свято об’єднає людей у всьому світі!🌎#зднемвишиванки #деньвишиванки2018 #скрипка #олегскрипка #вишиванкатвійгенетичнийкод

