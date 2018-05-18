Екстремальні зйомки в лісабонській Рив'єрі: Lama представила новий кліп (відео)

Вокалістка гурту Lama Наталя Дзеньків ризикувала життям, щоб зняти ефектне відео на пісню "Привіт, привіт".

Lama презентувала новим кліпом на пісню "Привіт, привіт". Зйомки артисти проводили в Португалії. Заради ефектних кадрів Lama навіть не звертала уваги на штормове попередження, яке оголосили в регіоні. Це ледь не закінчилося фатально.

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Вокалістка гурту Lama Наталя Дзеньків ризикувала життям, щоб зняти ефектне відео на пісню "Привіт, привіт".

Зйомки проводилися в лісі і на березі океану. За сюжетом, співачка повинна була зайти далеко в воду, а її обранець в ролику спостерігав за цим. Штормове попередження, яке оголосили у Португалії, не налякало знімальну групу, тому роботу над відео продовжили. Таке рішення ледь не призвело до трагедії.

Під час занурення Наталю Дзеньків раптово накрила велика хвиля, яка збила її з ніг. Зірка не очікувала цього, тому миттєво опинилася під водою. Музикант групи, який у кліпі грав роль коханого співачки, ближче всього перебував до Наталі Дзеньків, тому кинувся її рятувати. Чоловік встиг вчасно витягнути вокалістку з штормових хвиль океану і винести її на берег.