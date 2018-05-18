Скандальний співак Alekseev представив нову пісню (відео)

11:55, 18 травня 2018
Суспільство
1982 0

Читайте такожПісля провалу на Євробаченні-2018 продюсер Alekseev заявивши, що на конкурс їдуть "дурні і романтики"

Нагадаємо, в першому півфіналі Євробачення, 8 травня, 24-річний артист виступив за Білорусь з композицією "Forever", яка ще до конкурсу придбала скандальну славу через те, що нібито була в ротації задовго до презентації на білоруському Нацвідборі "Євробачення".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Євробачення-2018#співак Alekseev