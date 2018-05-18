Скандальний співак Alekseev представив нову пісню (відео)

Український співак Alekseev представив нову пісню "Сберегу".

Український співак Alekseev порадував шанувальників новою піснею. Популярний співак презентував трек під назвою "Сберегу" на каналі YouTube.

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Нагадаємо, в першому півфіналі Євробачення, 8 травня, 24-річний артист виступив за Білорусь з композицією "Forever", яка ще до конкурсу придбала скандальну славу через те, що нібито була в ротації задовго до презентації на білоруському Нацвідборі "Євробачення".