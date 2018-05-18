Ленінград і Глюк'oza випустили кліп про вічно незадоволених росіян
16:33, 18 травня 2018Суспільство
1168 0
У створенні композиції також взяв участь репер ST.
Група "Ленінград" випустила новий анімований кліп / скріншот
Група "Ленінград" спільно зі співачкою Глюк'ozою і репером ST випустили новий анімований кліп на пісню "Жу-Жу".
Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі групи "Ленінград".
В пісні йдеться про те, що росіяни постійно не задоволені своїм життям і заздрять оточуючим.
Режисером кліпу виступив Ілля Найшуллер, відомий по фільму «Хардкор». Раніше він знімав для «Ленінграда» відеокліпи «Кольщик» та «Вояж».
Увага! У відео присутні сцени насильства і ненормативна лексика. Не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18 років.
Як повідомляв УНІАН, Крістіна Агілера показала груди і намазалася гелем заради нового кліпу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter