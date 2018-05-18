Ленінград і Глюк'oza випустили кліп про вічно незадоволених росіян

16:33, 18 травня 2018
Суспільство
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Група "Ленінград" випустила новий анімований кліп / скріншот

Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі групи "Ленінград".

В пісні йдеться про те, що росіяни постійно не задоволені своїм життям і заздрять оточуючим.

Режисером кліпу виступив Ілля Найшуллер, відомий по фільму «Хардкор». Раніше він знімав для «Ленінграда» відеокліпи «Кольщик» та «Вояж».

Увага! У відео присутні сцени насильства і ненормативна лексика. Не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18 років.

Як повідомляв УНІАН, Крістіна Агілера показала груди і намазалася гелем заради нового кліпу.

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Теги: #Росія