В Росії у важкому стані госпіталізували відомого актора родом з Києва

Андрій Харитонов народився в Києві, навчався в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені В. К. Карпенка-Карого.

Радянський і російський актор Андрій Харитонов у важкому стані був терміново госпіталізований в Москві.

58-річному артистові в терміновому порядку була проведена операція, повідомляє "РенТВ". Причина госпіталізації невідома.

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Андрій Харитонов народився в Києві, навчався в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені В. К. Карпенка-Карого. Популярність йому принесла роль Овода в однойменному фільмі.

Андрій Харитонов знімався в таких фільмах, як "Зірка і смерть Хоакіна Мур'єтти", "Людина-невидимка", "Таємниця "Чорних Дроздів", "Вільний вітер", "Життя Клима Самгіна" та ін.

Як повідомляв УНІАН, російський співак Григорій Лепс був госпіталізований в лікарню з переломом ребер.