Скандальна Лоліта знову заспівала українською (відео)

Незважаючи на те, що співачці на три роки заборонений в'їзд в країну, вона заявляє, що українська – її друга рідна мова. Нещодавно Лоліта виконала цю українську пісню для російських слухачів.

Скандальна російська співачка Лоліта Мілявська випустила альбом "Раневська", в якому є пісня українською мовою.

Очолює альбом пісня "Раневська", на який співачка взимку зняла кліп у Грузії. Пісня "Намисто" (Ожирелье) звучить двома мовами. Незважаючи на те, що співачці на три роки заборонений в'їзд в країну, вона заявляє, що українська – друга рідна мова. Нещодавно Лоліта виконала цю пісню для російських слухачів.

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Як повідомляв УНІАН, російську співачку Лоліту 23 квітня 2017 року не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Через відвідування окупованої Керчі на закритому КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.

Співачка Лоліта, яка народилася в Західній Україні і довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна "генієм міжнародної політики". Донька Лоліти живе в Києві з бабусею.