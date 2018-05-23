"Накачала вже все": свіже фото Ані Лорак розкритикували в Instagram
18:15, 23 травня 2018Суспільство
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Для знімка співачка зробила неяскравий макіяж і зібрала волосся в тугий пучок.
Передплатникам в Instagram не сподобалася зовнішність співачки / Instagram Ані Лорак
Українську співачку, яка гастролює в РФ, Ані Лорак знову розкритикували за невдале фото.
Підписникамв Instagram не сподобалася її зовнішність.
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На фото співачка сидить в машині. Для знімка вона зробила неяскравий макіяж і зібрала волосся в тугий пучок.
"Накачала вже все, починаючи з губ і закінчуючи всім іншим. Все неприродно. Раніше хоч на людину була схожа. Скоро буде вся з силікону", - пише один з підписників. "Ну, кому ви свисите?", - пише інший, натякаючи на вираз обличчя співачки.
Однак багатьом коментатором зовнішній вигляд артистки припав до смаку. Користувачі похвалили її макіяж і зачіску.
Як повідомляв УНІАН, раніше Лорак висміяли за фото в невдалій позі.
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