"Від красуні не залишилося нічого": в мережі жорстко розкритикували фото Ані Лорак у купальнику

Користувачі мережі накинулися на співачку з критикою, звинувативши її в надмірному захопленні пластичною хірургією.

Любительку Росії Ані Лорак жорстко розкритикували в мережі через занадто відверте фото.

На фото, яке на своїй сторінці в Instagram опублікував журнал Viva!, Лорак позує в білому купальнику з яскравим макіяжем і в чорних сонцезахисних окулярах.

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"Один з дев'яти нарядів у новому кліпі Ані Лорак на пісню #Сумасшедшая. Hot або too much?", - запитали у підписників журналу.

Користувачі мережі накинулися на співачку з критикою, звинувативши її в надмірному захопленні пластичною хірургією.

"Чим старша, тим більше оголена. Занадто багато пластичної хірургії", "Є таке гарне слово - Хвойда! Воно придумано для Лорак!", "Скоро гола буде зніматися", "Груди надуті!", "Здала старенька. Від тієї колишньої красуні не залишилося нічого, а їй ще й 40 немає", - написали користувачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше українську співачку Ані Лорак розкритикували за невдале фото. На знімку співачка завмерла в дивній позі, зігнувшись і обхопивши рукою живіт.